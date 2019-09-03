Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler
Galatasaray, daha önce kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco formalarını giyen dünyaca ünlü yıldız Falcao'yu renklerine bağladı. Dünya çapında kendini kanıtlamış pek çok dünya yıldızı forvete ev sahipliği yapan Süper Lig'de son 20 yılda forma giyen en iyi yabancı forvetler...
JOHN CAREW | BEŞİKTAŞ | 2000-01 yılında 8.500.000 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rosenborg'tan Valencia'ya transfer olduğunda dikkatleri üzerine çeken John Carew, 2004-05 sezonunda Beşiktaş forması ile Süper Lig'e adım attı. 2 sezon forma giydiği Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Norveçli golcü, 14 gol kaydetti. Carew, 2006-07 sezonunun başında o yıllarda Fransa Ligi'ni domine eden Olimpique Lyon'un yolunu tutarak Beşiktaş'a 7.600.000 milyon Euro kazandırdı.
NİCOLAS ANELKA | FENERBAHÇE | Kariyerinde PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Fransız yıldız Nicolas Anelka, 2004-05 sezonu Ocak ayı transfer döneminde 10.700.000 Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibin formasını 1.5 yılda 51 kez giyen Anelka, takımına 14 gol, 11 asistlik bir katkı sağladı. Fransız golcü, derbi maçlarında ezeli rakiplerine karşı gösterdiği performans ile akıllarda yer edindi.
MILAN BAROS | GALATASARAY, ANTALYASPOR | Çek futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Milan Baros, 2008-09 sezonunun başında 5.500.000 Euro karşılığında Olimpique Lyon'dan Galatasaray'a transfer oldu. EURO 2004'te gol kralı olan, Liverpool ile 2005 yılında İstanbul'da oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluk yaşayan Baros, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Galatasaray ile 116 maça çıkan, 61 gol, 19 asistlik bir performans sergileyen Baros, 2013-14 sezonunda Antalyaspor formasıyla Türkiye'de döndü. Çek yıldız, kariyerini ülkesinde Banik Ostrava formasıyla sonlandırdı.
DIDIER DROGBA | GALATASARAY | Afrika futbolunun ve dünya futbol tarihinin en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Didier Drogba, 2012-13 sezonu Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'a geldi. Kariyerinde 1'i Şampiyonlar Ligi, 4'ü Premier Lig olmak üzere 19 kupa bulunan Drogba, 53 maçta formasını giydiği Galatasaray formasıyla 20 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Drogba, Galatasaray taraftarının akıllarında unutulmaz bir yer edinirken, Türk futbolunun gördüğü en büyük isimlerden biri oldu.
DEMBA BA | BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE, BAŞAKŞEHİR | Kariyerinde Hoffenheim, Newcastle United, West Ham United gibi takımların formasını giyen Demba Ba, 2014-15 sezonu öncesinde Chelsea'den Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı forma çıktığı 46 maçta 28 gol kaydeden Demba Ba, sonraki süreçte ülkemizde Göztepe ve Başakşehir formaları giydi. 34 yaşındaki Senegalli golcü aktif futbolculuk kariyerini günümüzde Başakşehir'de sürdürüyor.
EMMANUEL ADEBAYOR | BAŞAKŞEHİR | Kariyerinin zirve dönemini Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi takımlarda geçiren Adebayor, 2016-17 Ocak ayı transfer döneminde Başakşehir formasıyla Türkiye Ligi'ne transfer oldu. Başakşehir'in son iki sezonundaki şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayan Togolu golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği henüz belli değil.
SAMUEL ETO'O | ANTALYASPOR, KONYASPOR | Afrika futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Samuel Eto'o, Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton gibi takımların formasını giydiği kariyerinde 2015-16 yılında Antalyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibini formasını giydiği süre boyunca 77 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Kamerunlu yıldız 2017-18 Ocak ayı transfer döneminde Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor ile 14 maça çıkabilen Eto'o, geçen sezon başında Katar Ligi'nin yolunu tuttu.
DIRK KUYT | FENERBAHÇE | Liverpool ile adını dünya sahnesine duyuran Hollandalı hücum oyuncusu Dirk Kuyt, 2012-13 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ihtiyaç duyulan her mevkide forma giydi. Sahada kaldığı her dakikada sonuna kadar verdiği mücadele ile Fenerbahçe taraftarının en sevdiği Hollandalılar arasına ismini yazdıran Kuyt, sarı-lacivertlilerle 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kuyt günümüzde Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Feyenoord'un U19 takımını çalıştırıyor.
MARIO GOMEZ | BEŞİKTAŞ | Stuttgart ile 2006-07 Bundesliga sezonunda kazandığı şampiyonlukla dünya futbolunun dikkatini çeken Mario Gomez, Bayern Münih ve Fiorentina maceralarının ardından 2015-16 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer oldu. Bir sezon boyunca siyah-beyazlıların formasını 41 kez giyen ve 28 gol atan Mario Gomez, gollerinin yanı sıra "Cha Cha" gol sevinciyle Beşiktaş taraftarının hafızalarında unutulmaz bir yer edindi.
MARIO JARDEL | GALATASARAY | Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran, sarı-kırmızılıların Real Madrid karşısındaki UEFA Süper Kupa zaferine doğrudan 2 golle katkıda bulunan Jardel, 2000-01 sezonunun başında Porto'dan ülkemizin yolunu tuttu. Otoriteler tarafından Türk futbol tarihinin gördüğü en saf golcülerden biri olarak nitelendirilen Jardel, Galatasaray ile çıktığı 41 maçta 33 gol, 5 asist gibi ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı. Spikerlerin attığı her gol sonrası "Süper Mario Jardel" nidaları sarı-kırmızılı taraftarların kulaklarında günümüzde çınlamaya devam ediyor.
MATEJA KEZMAN | FENERBAHÇE | Adını PSV Eindhoven forması giyerken dünya sahnesine duyuran Sırp golcü Mateja Kezman, 2004-05 sezonunun başında 7.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibi ile geçirdiği bir sezonun ardından Atletico Madrid'e giden Kezman, 2006-07 sezonunun başında ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertli formayı giydiği 69 maçta 30 gol atıp, 10 asist kaydeden Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin ardından PSG, Zenit gibi takımlarda oynadı. Kezman aktif futbolculuk kariyerini 2012 yılında Çin'de sonlandırdı.
AROUNA KONE | SİVASSPOR | Kariyerine PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Everton gibi takımların formasını giyen Fildişi Sahilli futbolcu, 2017-18 sezonunun başında ülkemizde Sivasspor’a transfer oldu. Yiğidolarla çıktığı 60 maçta 24 gol kaydeden Kone’nin takımla 2020’ye dek sözleşmesi bulunuyor.
LUKAS PODOLSKI | GALATASARAY | Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda Miroslav Klose ile oluşturduğu ikili ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Podolski, 2006-07 sezonunun başında Bayern Münih'e transfer oldu. Bavyera ekibinin ardından Arsenal ve Inter'de top koşturan Alman yıldız, 2015-16 sezonu öncesi Galatasaray'a geldi. 75 maçta formasını giydiği, takıma 34 gol, 18 asistlik katkısının yanı sıra Galatasaray taraftarı ile kurduğu samimi ilişki ile ülkemizden ayrıldıktan sonra dahi sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı futbolcular arasında kendini yazdıran "Poldi", futbol hayatını Japonya 1. Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de sürdürüyor. Podolski, sosyal medya üzerinden Galatasaray içerikli paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
ROBINHO | SİVASSPOR | BAŞAKŞEHİR | Santos altyapısına futbola başladıktan sonra 2005-06 sezonu başında Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı yıldız, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde dünyanın en tehlikeli hücum oyuncularından biri sıfatında oldu. İspanyol ekibinin ardından Manchester City, Milan gibi takımlarda oynayan Robinho, 2017-18 sezonunun başında Sivasspor'a transfer oldu. Geçen sezon kış transfer döneminde Başakşehir'e katılan 35 yaşındaki Brezilyalı golcünün takımla 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
PIERRE VAN HOOIJDONK | FENERBAHÇE | Süper Lig'de serbest vuruşları penaltı gibi gole çeviren isim dendiğinde akıllarda ilk beliren isimlerden biri olan Hollandalı yıldız Pierre van Hooijdonk, 2003-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli formayı giydiği 59 maçta 33 gol, 14 asist kaydeden Hollandalı golcü, 2007-08 sezonunda ülkesinde Feyenoord forması giyerken aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
ROBIN VAN PERSIE | FENERBAHÇE | Feyenoord altyapısında yetiştikten sonra Arsenal'in namağlup şampiyon olarak tamamladığı 2003-04 sezonunun ardından İngiliz ekibine katılan Van Persie, Hollandalı futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Arsenal ile gösterdiği performansla bu sıfatını Hollandalı futbolunun en önemli futbolcularından birine dönüştüren Van Persie, 2012-13 sezonu başında Sir Alex Ferguson'lu Manchester United'a transfer oldu. Sıfatlarına 2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya attığı golle "Uçan Hollandalı" sıfatını ekleyen Van Persie, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma ile performansı beklentilerin altında kalsa da forma giydiği 87 maçta, 36 kez fileleri havalandıran Hollandalı yıldız, bu sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran futbolcular arasında ismini yazdırdı.
DANIEL STURRIDGE | TRABZONSPOR | Aston Villa altyapısında başladığı kariyerinde Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool gibi takımların formasını giyen Sturridge, çeşitli yaş kategorilerinde forma giydiği İngiliz A Milli Takımı ile 26 maça çıktı. 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 2 FA Cup kupalı oyuncu geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.
RADAMEL FALCAO | GALATASARAY | Kariyerinde daha önce Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, kendisini üç yıl sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sarı kırmızılı taraftarlar, günlerce, haftalarca Falcao'yla yatıp Falcao'yla kalktılar. Tarihler 1 Eylül pazar gününü gösterdiğinde rekor bir karşılama ile Falcao İstanbul'a ilk adımını attı.