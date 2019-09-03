Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler

DIDIER DROGBA | GALATASARAY | Afrika futbolunun ve dünya futbol tarihinin en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Didier Drogba, 2012-13 sezonu Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'a geldi. Kariyerinde 1'i Şampiyonlar Ligi, 4'ü Premier Lig olmak üzere 19 kupa bulunan Drogba, 53 maçta formasını giydiği Galatasaray formasıyla 20 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Drogba, Galatasaray taraftarının akıllarında unutulmaz bir yer edinirken, Türk futbolunun gördüğü en büyük isimlerden biri oldu.