Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi
Baraj gövde beton dökümünde çalıştığını belirten Akkaya, "Tamamlandığında 4 milyon metreküp beton ihtiva edecek barajda şu ana kadar yaklaşık 2 milyon metreküp beton dökümü tamamlandı. Gövde yüksekliği 148 metreye ulaştı. Gövde beton döküm çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor." diye konuştu.
Böylesine zorluk derecesi yüksek, önemli bir projede çalışmanın verdiği gururla bütün zorluklarla baş etmeye çalıştıklarını ifade eden Akkaya, "Mühendislik harikası Yusufeli Barajı'nda bir kadın mühendis olarak çalışmaktan gurur duyuyorum. Türk kadının gücünü barajda, plazada, fabrikada, her yerde görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz." dedi.
"Kadın eli değen her şey daha güzel oluyor"
Türkiye'nin en büyük projesinde bu kadar genç yaşta çalışmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kadınların her sektörde başarılı olacağını kanıtlıyoruz. Zaten kadın eli değen her şey daha güzel oluyor. Zorlu koşullarda ve engebeli arazide çalışsak da geriye dönüp baktığımızda yaptığımız güzel işler, yaşadığımız zorlukları unutturuyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin en büyük projesinde bu kadar genç yaşta çalışmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kadınların her sektörde başarılı olacağını kanıtlıyoruz. Zaten kadın eli değen her şey daha güzel oluyor. Zorlu koşullarda ve engebeli arazide çalışsak da geriye dönüp baktığımızda yaptığımız güzel işler, yaşadığımız zorlukları unutturuyor." ifadesini kullandı.
"Barajın yapımında alın terim olduğu için mutluyum"
Türkiye ve dünyanın en büyük projelerinden birinde yer aldığına işaret eden Cihan, "Bu bizi onurlandırıyor. Barajın yapımında benim de alın terim olduğu için mutluyum. İşimi, mesleğimi seviyorum. Çocuklarıma anlatacak anılar biriktiriyorum." dedi.
Türkiye ve dünyanın en büyük projelerinden birinde yer aldığına işaret eden Cihan, "Bu bizi onurlandırıyor. Barajın yapımında benim de alın terim olduğu için mutluyum. İşimi, mesleğimi seviyorum. Çocuklarıma anlatacak anılar biriktiriyorum." dedi.
Harita teknikeri Kader Çelik, 2 yıldır barajda çalıştığını kaydederek, "Burada hava şartları bizi zorluyor. Kışlar çok soğuk, yazlar çok sıcak. Tüm zorluklar bir yana burada çalışmaktan çok mutluyuz. Yusufeli Barajı'nda çalıştığımızı duyanlar bize hayranlık duyuyor. Bu da insanı gururlandırıyor." diye konuştu.