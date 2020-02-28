Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Ankara İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu. Caminin avlusunda bulunan Eyüp Sultan Türbesi'nin başında bazı vatandaşlar şehitler için dua etti. Eyüpsultan Meydanı'ndaki bazı vatandaşların şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Camiyi ziyarete gelen vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı
Ankara Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini lanetledi. Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfınca cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi'nde yapılan basın açıklamasına STK'ler ve vatandaşlar katıldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emperyalizmin ve siyonizmin uşaklarına karşı insanlık adına mücadele ettiğini ve mazlumların umudu olduğunu söyledi.
İdlib'de 33 Mehmetçiğin şehitlik mertebesine ulaştığını, milletçe devlet, bayrak ve vatan için her zaman mücadeleye hazır olunduğunu belirten Uslu, "Bizim görüş ayrılıklarımız olabilir ama vatan, millet, bayrak söz konusu olduğunda bütün görüş ayrılıkları biter, birlik ve beraberlik halinde bütün şer odaklarının karşısına çıkarız." diye konuştu. İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, Türkiye'nin İdlib'de zalimlere karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, Suriye'de bütün şer odaklarının Türkiye karşısında bir araya geldiğini, Rusya'nın Türkiye'nin dostu olmadığını, ABD ve Rusya'nın Müslüman karşıtlığında birleştiğini ifade etti.
Sakarya Sakarya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazını eda etmek için Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Camisi'ni dolduran öğrenciler ve vatandaşlar, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler için dua etti. Öğrenciler ve vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.
Karabük'te öğrencilerden bayraklı yürüyüş Karabük'te de bir grup öğrenci, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı. Şirinevler ve Yenişehir mahallelerinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Askerlik Şubesi önüne gelince saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Yürüyüşlerini Kent Meydanı'nda sonlandıran grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
TOKİ Abdulkadir İşcan İlkokulunun dış cephesine ise müdür yardımcısı Cengiz Hazırlar tarafından yaklaşık 100 metrekarelik Türk bayrağı asıldı. Öte yandan, Reyhanlı Belediyesince hoparlörlerden yapılan anonslarda, "Kahraman ordumuza destek amacıyla tüm hemşerilerimizi ev ve iş yerlerine şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.
Antakya'da kan bağışı Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ulu Cami önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, muhtemel ihtiyaç için kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak belli bölgelerde kan stoku bulundurmak zorunda olduklarını söyledi.
Hastanelerde kan ihtiyacını acil bir şekilde karşıladıklarını belirten Demir, "Dün yaşanan üzücü olay sonrası hastanelerimizde zaten kan depolarımız yeterli miktarda Türk Kızılay tarafından desteklenmişti. Üzücü olay sonrasında belli bir miktarda talep edilen kanları Adana'dan hızlı bir şekilde hastanelerimize ilettik." diye konuştu. Vatandaşın Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağışında bulunmasının sevindirici olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"Kan stokumuzu belli bir seviyede tutmamız lazım. Bu nedenle vatandaşlarımızın kan bağışına ilgisi artmış durumda. Bizim için kan bağışında devamlılık esastır. Her konuda duyarlı olan Hatay halkı çok ciddi bir şekilde destek veriyor." Bağışçılardan öğretmen Veysel Erdem, kan bağışını "Herkesin yapmak zorunda olduğu bir görev." şeklinde tanımlayarak Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti. Lise öğrencisi Ahmet Çağlar da herkesin Mehmetçiğe destek vermesi gerektiğini ifade etti.
Adana Adana'da, Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, sadece mazlumların haklarını değil, aynı zamanda ülkenin sınırlarını da koruyarak millete yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışan TSK'ye yönelik hain saldırıyı hiçbir bahanenin ardına sığmadan lanetlediklerini söyledi.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve yüreklerinin kanadığını dile getiren Eraslan, "Bugün bizim için ayrışma değil birleşme günüdür. Şehitlerimizin acısı tazedir ve kanları yerde kalmamalıdır. Bugün cepheleşmeye değil birleştirmeye, ötekileştirmeye değil kardeşliğe ihtiyacımız var." diye konuştu. Açıklamanın ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Askere uzanan eller kırılsın." sloganlarıyla saldırıyı protesto eden grup dağıldı.
Malatya Malatya'daki Söğütlü Cami'de şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk, Kur'an-Kerim okudu ve dualar etti. Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Somuncu Baba Camisi'nde ise cuma namazı öncesi Yasin ve Fetih sureleri okundu, dua edildi. Yeni Malatyaspor Kulübünden yayımlanan mesajda "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından cuma namazı kıldırıldı. Hutbede birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taştan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakılarına da sabır temennisinde bulundu. Cuma namazı sonrası aynı camide müftü Mehmet Taştan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından tüm şehitler için dua edildi.
Esnafa Türk bayrağı dağıtıldı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yaptığı açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet yaralı olanlar şifa diledi. Günün birlik günü olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu: "Mehmetçiğe moral vermek ve tek vücut halinde İdlib operasyonuna destek olmak amacıyla bayrak seferberliği başlattık. Acımız büyük, İdlib'de kahraman evlatlarımızı şehit verdik. Ancak biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple esnafımıza al bayrağımızı dağıttık."
Gaziantep'ten kınama mesajları Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, İdlib'den gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti. Rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükekşi, "Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin alacağı her türlü kararın yanında olacağız. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgede bulunan Türk askerlerinin sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaptığını kaydederek "Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Türk milletinin böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi ve devlete her anlamda destek olması gerektiğine işaret ederek "Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatmalı, düşmanlarımıza karşı kenetlenmeliyiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de bu saldırının sorumlularının hesap vereceğini aktararak "Gaziantepli sanayiciler olarak milli güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye'de bulunan Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Bu konuda bizlere düşecek olan her türlü desteğe hazırız. Allah Mehmetçiğimizin tırnağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
Kilis'te 100 hatim indirildi Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 100 hatim indirildi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, İdlib'den gelen şehit haberleri sonucu millet olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Şehit haberleriyle tüm Türkiye'nin hüzne boğulduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu: "Dün akşamdan beri kardeşlerimiz büyük bir olgunlukla dualar edip hatmi şerifler okuyor. KİKAD olarak hanım kardeşlerimiz 33 hatim okudular. Kur'an kurslarımızdaki hocalarımız ve öğrencilerimizle sayı 100'e ulaştı ve halen okumaya devam ediyoruz. İnşallah Kur'an ile beraber bereket bulacağız ve sabrımızı artıracağız. Şehadet önemlidir peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir buna inanıyoruz." Programa Vali Recep Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada kentin bazı sokakları da Türk bayraklarıyla donatıldı.
Adıyaman Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise İdlib'de Türk askerlerine yönelik alçakça saldırıyı kınadı. Günün birlik günü olduğunu belirten Kılınç, "Tarihin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz de Suriye'den gelen acı haberin yürekleri dağladığını belirtti. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Deniz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir." şeklinde konuştu.
Tekirdağ Tekirdağ ve Edirne'deki camilerde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi. Tekirdağ kent merkezinde bulunan Rüstempaşa Cami'sinde şehit askerler için Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur tarafından Kur'an-Kerim okundu. Camide şehitler için dualar edildi. Müftü Okur, cuma hutbesinde şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
Edirne Edirne'deki tarihi Eski Cami'de, İdlib şehitleri ve Suriye'deki Mehmetçik için dua edildi. Kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü camide, vatandaşlar ellerini semaya açarak İdlib şehitleri için dua etti, Allah'tan Türk ordusuna yardım niyazında bulundu. Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, hutbede, Türk ordusunun daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu belirtti.
Terörden bunalan coğrafyalara barış getirmek için sefere çıkan Mehmetçiğin hain bir saldırıya uğradığını ifade eden Cerrah, "Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabb'im yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlendiğini dile getiren Cerrah, şöyle devam etti: "Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır."
Erzincan Erzincan'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı. Camii Kebir'de cuma namazı kılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, namaz sonrası şehit askerler için cami avlusunda bir araya geldi.
İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi. Gıyabi cenaze namazına, Vali Arslantaş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ve çok sayıda vatandaş katıldı.