Türk mühendislerden 'tankların gözüne' yerli dokunuş!
Son 12 yıldır savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Erseven, "Ağırlıklı olarak atış kontrol sistemlerinin millileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de üretilmesi zor olan, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üretiyoruz." dedi.
Nişancı ve komutanın gözü
Bu çabalar kapsamında yurt dışından tedarik edilemeyen, siyasi sebeplerden, ambargolardan dolayı temininde güçlük çekilen tanklardaki "Nişancı Görüntüleme Birimi"ni yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini belirten Erseven, ürünün tanklarda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.
Bu çabalar kapsamında yurt dışından tedarik edilemeyen, siyasi sebeplerden, ambargolardan dolayı temininde güçlük çekilen tanklardaki "Nişancı Görüntüleme Birimi"ni yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini belirten Erseven, ürünün tanklarda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.
Erseven, Nişancı Görüntüleme Birimi'nin termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri aktif olarak nişancı ve komutana gösterdiğini ve kaydettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 9 aylık bir çalışmamız oldu. Yerlileştirme askeri fabrikalarla, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle oldu. Yoğun bir çalışma yürüttük. Birebir uyumlu bir sistem yapımı gerçekleştirdik." diye konuştu.