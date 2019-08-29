Turizm çalışanlarına tazminat! Tazminat, ihbar ve işsizlik maaşı gibi haklar nasıl alınır?

Sözleşmesi biten sezonluk işçiler son 120 günde iş akitlerinin olması ve son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olup işsizlik priminin de yatırılmış olması şartı ile İŞKUR'a işsizlik maaşı için başvurabilir. Fakat birçok turizm işletmesi sözleşmeyi feshetmek yerine askıya alıyor. Bu durumda bir nevi ücretsiz izin durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fesih olmadığı için de işsizlik maaşı hakkı ortadan kalkıyor.