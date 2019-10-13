Tunuslular Said'in seçim başarısını kutladı

Binlerce Tunuslu, bağımsız aday Kays Said'in cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferini kutladı.
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Kutlamalara katılan Tunuslu İmad Avnli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kays Said'den beklentimiz, yasaların uygulanması ve yolsuzlukla mücadele etmesidir." dedi.
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Hükümetin iyi koşullarda kurulmasını ümit ettiklerini belirten Avnli, "Hükümetin liyakat sahibi, ülkenin çıkarlarına ve geleceğine önem veren kişilerden oluşmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Tunuslu Hayat Haşim de Kays Said döneminde Tunus'un iyi bir gelişimi yakalayacağını ümit ettiğini söyledi.
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Bir diğer Tunus vatandaşı Ali el-Ayari ise bugünü çok beklediklerini, bunun bir başlangıç olduğunu ifade ederek, Tunus'un daha fazla başarı elde edeceğini umduğunu kaydetti.
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Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
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Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said oyların yüzde 72,53'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
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Diğer aday, medya patronu Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 27,47'sini aldığı belirtildi.
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Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), katılım oranını yüzde 57,8 olarak açıkladı.
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YSK'nin ilk resmi sonuçları 16 Ekim'e kadar açıklaması gerekiyor.