Tüm memurları ilgilendiriyor! Şeffaf kamu yönetimi oluşturuluyor

KAPI KAPI DOLAŞMAYACAK Devlet, kurumların görev tanımlarını net bir şekilde yapacak. Aynı hizmetin farklı idareler tarafından yapılması önlenecek. Vatandaşın ilk başvuru yaptığı yerde işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması (başvuru başka bir kurumun görev alanına girse bile) esas olacak.