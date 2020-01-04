Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor... WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
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2020 ile birlikte WhatsApp milyonlarca kişiyi ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Yeni yıl ile birlikte milyonlarca telefondan desteğini keseceğini açıklayan WhatsApp, yeni yılda hangi telefonlarda çalışmaya devam edecek ? Kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu
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Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, her geçen gün birbirinden yeni özelliklere kavuşurken, bir yandan da eski sürüm telefonlara olan desteğin biteceğini açıklamaya devam ediyor.
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Duyurulara göre, WhatsApp; 2020 yılında milyonlarca telefondan desteğini kaldıracak. Yani milyonlarca kişi WhatsApp kullanamayacak.
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Konuyla ilgili açıklama, WhatsApp`ı satın alan Facebook tarafından geldi. Facebook`un "Destek" sayfasından yapılan açıklamaya göre milyonlarca telefon 2020 yılında WhatsApp`a veda edecek.
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Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, 31 Aralık 2019`da Windows Mobile işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar WhatsApp`ı kullanamayacak.
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Android ve iOS tarafında da birçok telefona olan destek sonlandırılacak.
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1 Şubat 2020 tarihi ile birlikte; Android 2.3.7`nin altındaki telefonlar ve iOS 7 işletim sisteminden eski sürüm kullanan iPhone modelleri, WhatsApp kullanamayacak!
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Unutmadan eklememiz gereken bir detay daha var. Android 3.2.7`den ve iOS 7`den eski işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar, WhatsApp`ı kullanmaya devam edecek ama herhangi bir güncelleme alamayacaklar.
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Güncellemenin yanı sıra oturumunuzu kapatırsanız herhangi bir şekilde başka bir oturum açılamayacak.
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Yani kısıtlı bir kullanım şekli ortaya çıkacak ve mecburen daha yeni bir işletim sistemine geçiş yapmanız gerekecek.