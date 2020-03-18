Tüm imkanlar seferber edildi! Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı

İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan Havaist otobüsleri dezenfekte ediliyor. Havaist'ten yapılan açıklama göre, Havaist tüm ekibiyle birlikte kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.