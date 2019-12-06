"Tükenmedim, yeniden doğdum!"
Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir mekanda halay çekip stres dağıtan Merve Boluğur açıklamada bulundu.
Boluğur Instagram’daki ünlü dostlarını takipten çıkardı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti.
Takipçileri Merve Boluğur’a, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye sordu.
Ancak oyuncu bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı. ‘Bir Sevda Geldi Başıma’ ile halay çekti.
'Hayatımın en mutlu ve huzurlu dönemi'
Çıkışta da şöyle söyledi: “Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum.”