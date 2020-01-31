Tuğçe Özbulut'un sevgilisinin yaşı olay oldu!
Geçtiğimiz günlerde estetikli haliyle gündeme bomba gibi düşen Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Melikhan Kasım Kılıçarslan ile olay oldu.
Bir dönemin reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar'ı oynayan Tuğçe Özbudak, estetikli haliyle gündem olmuştu.
Özbudak şimdi de kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle hayranlarını yine şaşırttı.
37 yaşında olan Özbudak, deyimi yerindeyse vücudunun her yerine estetik yaptırdı. Kendisi de estetik yaptırdığını kabul etti.
Geçtiğimiz gün 2. Sayfa programına konuk olan Özbudak, "Dudağım benim gözüme küçük geliyor' dedim, doktor dolgu yapmadı.
Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde botoks var. Yüzümde ise kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum" dedi.
21 Eylül 2019'da nişan yapan 1982 doğumlu Özbudak, kendisinden 12 yaş küçük 1994 doğumlu Melikhan Kasım Kılıçarslan'la birlikte.
Aradaki yaş farkını umursamayan çift bir hayli mutlu görünüyor. Ama hayranları bu ilişkiye de epey şaşırmış durumda.
Genç nişanlının mesleği de konuşulan konular arasında.
Melikhan Kasım Kılıçarslan u21 ve amatör ligler seviyesinde kalecilik yapıyor. Kendisi şu an Etimesgut Belediyespor'da kaleci.