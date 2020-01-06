Tuğba Özay sosyal medyanın diline düştü! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” dedi.