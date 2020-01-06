Tuğba Özay sosyal medyanın diline düştü! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'
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Canlı yayında öyle anlar yaşanıyor ki, izleyenlerin kanı donuyor!
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Show TV ekranların yayınlanan güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza attı.
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Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” dedi.
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Yarışmanın jürileri Özay'ı 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle uyarınca Özay 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı. Programda Herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü.