Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam
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Emekliler 2020 Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin iki çağrı yaptı.
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SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. İşte merak edilen detaylar...
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Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin maaşı 2020 yılının ilk ayında arttı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak artışının yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koymaya hazırlanırken, memur emeklileri de bu ayki maaşlarını aldı, zam farkının yatırılacağı tarihi bekliyor.
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin iki çağrı yaptı.
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SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.
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Emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini de isteyen Ergün, şöyle konuştu:
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"İNTİBAK YAPILMALI"
"Çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmeli.
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Sigortalı olarak çalışılan süre uzadıkça emekli aylıklarını artıran yeni bir hesaplama modeli olmalı.
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Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasında oluşan farkın giderilmesi amacıyla da eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı."
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Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, ücret farklılıklarının giderilmesi için intibak yapılmasını istiyor.