Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

Emekliler 2020 Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin iki çağrı yaptı.