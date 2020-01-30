Tuba Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak!

Sizi Asya ile tanıştırayım. Non-Binary yani kendini kadın veya erkek olarak tanımlamayan, tüm cinsiyet kavramını reddeden bir karakter. "Kadın sevmeyeceksin, erkek sevmeyeceksin insan seveceksin" diyor. 'Masallardan Geriye Kalan' filminde canlandırdığım 'Asya' benim oyunculuk dünyamda çok özel bir yerde duruyor.