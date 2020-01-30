Tuba Ünsal yeni rolü ile şaşırtacak!
Oyuncu Tuba Ünsal, 'Masallardan Geriye Kalan' filminde 'Non-Binary' olarak bilinen ve kendini cinsel kimliği üzerinden tanımayan 'Asya karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünsal, makyajsız ve kısa saçlı haliyle olduğu kareleri sosyal medyadan, "Oyunculuk dünyamda çok özel bir yerde duruyor" notuyla yayınladı
Sizi Asya ile tanıştırayım. Non-Binary yani kendini kadın veya erkek olarak tanımlamayan, tüm cinsiyet kavramını reddeden bir karakter. "Kadın sevmeyeceksin, erkek sevmeyeceksin insan seveceksin" diyor. 'Masallardan Geriye Kalan' filminde canlandırdığım 'Asya' benim oyunculuk dünyamda çok özel bir yerde duruyor.