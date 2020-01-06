Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta

"Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar" ifadelerini kullandı.