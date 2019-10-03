TSK'nın kullandığı tasarım harikası peçler ve armalar
1 / 40
TSK için ilk tasarımını 2006 yılında F-16 savaş uçakları için yapan ve bugüne kadar 350'den fazla tasarım ortaya çıkaran; Ömer Erkmen'in Türk ordusu için tasarladığı arma, kuyruk boyaması ve peçlerden bazıları...
2 / 40
3 / 40
Filo-Son Şeytanlar
4 / 40
Filo-Ejderler
5 / 40
Filo 35. Yıl peçi
6 / 40
Ejder Filo-Operasyon Deniz Koruma
7 / 40
Filo-Bilge adam peçi
8 / 40
Filo-Anadolu Kartalı 2015 tatbikatı
9 / 40
Filo
10 / 40
Anadolu Kartalı Tatbikatı-2016
11 / 40
Filo peçi
12 / 40
Milli savaş uçağı TF-X peçi
13 / 40
Filo
14 / 40
Filo
15 / 40
Filo
16 / 40
Filo
17 / 40
Filo-Kaplan Filo
18 / 40
Filo-Akıncılar
19 / 40
Filo-Kobralar
20 / 40
Filo
21 / 40
Filo
22 / 40
Filo-Hançerler
23 / 40
Filo-Atmacalar
24 / 40
Filo-Tanker Filo
25 / 40
Filo-Tanker Filo
26 / 40
Filo-Atmacalar, Zeytin Dalı Harekatı özel peçi
27 / 40
Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Paraşüt Takımı
28 / 40
Jandarma Havacılık-50. Yıl özel peçi
29 / 40
Özel Filo
30 / 40
Sahil Güvenlik Bakım Komutanlığı peçi
31 / 40
Jandarma Havacılık-Atak Avcı Filo
32 / 40
Çanakkale Deniz Helikopter Grup Komutanlığı peçi
33 / 40
Filo
34 / 40
Pars Filo
35 / 40
36 / 40
Filo-Kırmızı Hançerler
37 / 40
Filo-Panterler, NATO 70. yıl özel peçi
38 / 40
Türkiye'nin satın aldığı S-400'ler faaliyete geçtiğinde kullanılacak; 1. S-400 Flo peçi