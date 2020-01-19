Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne binler katıldı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan oluşundan bu yana ülke genelinde gelenek haline getirilen 'Kadınlar Yürüyüşü'nün 4'üncüsüne katılım beklenenden düşük oldu.
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Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi.
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Başkent Washington'daki gösterilere katılım birkaç binle sınırlı kalırken, New York'taki gösterilere daha az kişi katıldı.
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Oldukça soğuk bir havada düzenlenen gösterilerde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Trump'a mesaj gönderen kadınlar, Trump'ın başta göçmenlik ve kadın-erkek eşitliği olmak üzere çeşitli politikalarını eleştirdi.
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Kongre binası ile Beyaz Saray arasında kalan Freedom Plaza'da toplanan göstericiler buradan Beyaz Saray’a kadar yürüdü.
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Beyaz Saray'ın önünde de eylemlerine devam eden kadınlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
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Trump'ın koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinde ilk Kadınlar Yürüyüşünü düzenleyen kadın örgütleri, bu eylemlerini daha sonra düzenli hale getirmişti.