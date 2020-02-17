Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi Tanrı yakınımızda

Tren, Tanrı Şiva’ya adanan büyük tapınakların olduğu üç kenti birbirine bağlıyor. Uttar Pradesh eyaletindeki antik bir kutsal kent olan Varanasi’den hareket eden tren, Indore ve Ujjain’den geçiyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen yolculuk yaklaşık 19 saat sürüyor.