Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi mahallesinde Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.
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Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kazada araç içerisinde bulunan Mert Tosun 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kazada yaralanan Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen KTÜ Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.