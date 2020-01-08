Almeda Abazi: Ömrümdem ömür gitti!

Birkaç aydır biraz daha rahatım. Çünkü emzirme saat aralığı düştü, bir yardımcım var. Biz bir ay bebeğe kendimiz baktık ondan sonra bakıcı tuttuk. İmkanınızın olduğu sürece ‘bir yardımcı neden olmasın?’ Ben çocuğumu bırakıp da gitmiyorum bir yere, en fazla üç saatlik işerim oluyor. Evde birinin olması şart.