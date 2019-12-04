Tolga Sarıtaş'tan Emmy sürprizi!
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde, final jürisi olarak görev aldı.
Bu yıl 47.'si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alarak geceye damgasını vuran Haluk Bilginer'den sonra bir sürpriz de Tolga Sarıtaş'tan geldi.
New York'ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.
21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yarıştığı uluslararası organizasyonda, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde final jürisi olarak görev yaptı.