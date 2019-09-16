Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız
Şu ana kadar 23 sporcumuz Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.
1. Kaan Kigen Özbilen - Atletizm (Maraton)
2. Polat Kemboi Arıkan - Atletizm (Maraton)
3. Mert Girmalegesse - Atletizm (Maraton)
4. Yasemin Can - Atletizm (5 bin metre ve 10 bin metre)
5. Eda Tuğsuz - Atletizm (Cirit atma)
6. Ramil Guliyev - Atletizm (200 metre)
7. Meryem Bekmez - Atletizm (Yürüyüş)
8. Nazlı Çağla Dönertaş - Yelken (Laser Radial)
9. Alican Kaynar - Yelken (Finn)
10. Berkay Ömer Öğretir - Yüzme (100 metre kurbağalama)
11. Özkan Baltacı - Atletizm (Çekiç atma)
12 - Özgür Varlık (Atıcılık)
13 - Beril Böcekler (Yüzme)
14 - Necati Er - Atletizm (Üç adım atlama)
15 - Viktoria Zeynep Güneş - Yüzme (200 metre karışık)
16 - Emre Sakçı - Yüzme (100 metre kurbağalama)
17 - Deniz Çınar - Ateş Çınar - Yelken (470 sınıfı)
18 - Salih Korkmaz - Atletizm (Yürüyüş)
19- Yasmani Copello Atletizm - (400 metre engelli)
20- İsmail Keleş (Atıcılık)
21- Yusuf Dikeç (Atıcılık)