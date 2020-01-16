TOGG kolları sıvadı! Yerli otomobil ile ilgili müthiş haber! 12 ayda...

Türkiye’de 2 milyondan fazla 10 yaş üstü ağır ticari araç olduğunu vurgulayan Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Ticariye özel hurda indirimiyle hem çevre hem de ekonomiye büyük zarar veren bu araçlar azaltılabilir” dedi. Koçak, “Almanya’ya bu yıl, ABD’ye de 5 yıl içinde gireceğiz. Metrobüs için 18 metre araç ürettik, dizelini yaptık, İsrail’e sevk ettik. CNG’sini yapıyoruz. Seri üretim taleplerine bakıyoruz. Hem dizel hem CNG’li versiyonu 1-2 sene içinde hazır olacak” diye konuştu.