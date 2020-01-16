TOGG kolları sıvadı! Yerli otomobil ile ilgili müthiş haber! 12 ayda...
Anadolu Isuzu, 30’dan fazla ülkede yer alan distribütörlerini İstanbul’da toplayıp yeni hedeflerini paylaştı. Toplantıda konuşan Anadolu Grubu CEO’su Tuncay Özilhan, 2020’nin toparlanma ve istikrar yılı olacağını vurgulayıp, “Türkiye artık inşaatla değil, üretimle büyümeli. Bu yıl için koyulan yüzde 5’lik büyüme hedefi oldukça iddialı. Yüzde 3-3.5 büyümeyi yakalamamız bile toparlanma ve istikrarı hızlandırır. 2020 daha iyi bir yıl olacak, ihracat ve turizmde önemli artışlar bekliyoruz” açıklaması yaptı.
Aynı zamanda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Özilhan, “Tesla Çin ve Almanya’da 12 ayda fabrika kurdu, benzer bir planlama yapılıyor mu? sorusunu, “Türkiye’nin otomobili için geliştirilen yeni teknolojiler ve AR-Ge çalışmaları birçok sektörün önünü açacak. Otomobilde 40 bin olan parça sayısı elektriklide 8 bine düşüyor. Gemlik’te temel atıldıktan sonra 12-18 ay içinde üretime başlanabilir” diye yanıtladı.
Türkiye’de 2 milyondan fazla 10 yaş üstü ağır ticari araç olduğunu vurgulayan Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Ticariye özel hurda indirimiyle hem çevre hem de ekonomiye büyük zarar veren bu araçlar azaltılabilir” dedi. Koçak, “Almanya’ya bu yıl, ABD’ye de 5 yıl içinde gireceğiz. Metrobüs için 18 metre araç ürettik, dizelini yaptık, İsrail’e sevk ettik. CNG’sini yapıyoruz. Seri üretim taleplerine bakıyoruz. Hem dizel hem CNG’li versiyonu 1-2 sene içinde hazır olacak” diye konuştu.
42 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023’te hedefimiz bunu 60’ın üzerine çıkarmak. Avrupa’nın ihracatta payı yüzde 70. 2020’de 150 milyon doları, 2023’te 240 milyon doları aşacağız. En büyük avantajımız 150 kişiye ulaşan Ar-Ge departmanımız. 2020’de 1.2 milyar TL hedeflediğimiz cironun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayıracağız” dedi.