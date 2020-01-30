TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
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Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin 60 yıllık rüyası yerli otomobilin tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Görünümü ve teknik özellikleriyle göz kamaştıran yerli otomobilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş düzenlediği basın toplantısıyla yerli otomobille ilgili önemli bilgiler verdi. Yerli otomobil yüzde yüz elektrikle çalışacak. Otomobilin marka isminin sonbaharda belli olacak. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar
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Yerli otomobil fiyatı vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Türkiye'nin yıllar süren rüyası haline gelen yerli otomobilin 2022 yılında yollarda olması bekleniyor. Peki, yüzde 100 elektrikli olması planlanan yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş düzenlediği basın toplantısıyla yerli otomobille ilgili merak edilenlere yanıt verdi. İşte, yerli otomobilin fiyat ve satış bilgileri!
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Karakaş, C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını dile getirdi.
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YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini aktaran Karakaş, "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık.
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Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz." dedi.
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Kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkati çeken Karakaş, "Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz." diye konuştu.
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MARKA İSMİ SONBAHARDA AÇIKLANACAK
Marka isminin belirlenmesi konusunda çalıştıklarını ve bu konudaki nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını bildiren Karakaş, "Olabilecek en doğru markayı belirlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismin sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız." ifadelerini kullandı.
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Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını anlatan Gürcan Karakaş, şunları söyledi:
"Sadece otomobil yapmak üzere yola çıkanların çoğu yolda kaldı. Çünkü otomobilden sonrasını tasarlamadığınız sürece ürün sadece A noktasından B noktasına giden araçta kalıyor.
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Şu anda üreticilerin araç başına karı 300 ila 500 dolar arasında değişiyor. Doğru zamanda yola çıktık. Gelecekte kazanacakların kriterlerinin değiştiğini görüyoruz. Eski büyükler sadece büyük oldukları için kazanamayacak.
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Gelecek büyük olanlarda değil. Daha çevik yaratıcı, iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Biz Türk mobilite sisteminin çekirdeğini oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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Karakaş, dünyanın her yerinde devletlerin de kurumların da bu tip projeleri desteklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu uzun vadeli bir proje ve yolculuk. 15 yıllık proje içinde finansmanın da sağlanmış olması lazım. Dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Fırsat penceresi 2023'ten itibaren daha hızlı kapanacak.
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Dolayısı ile başarı kriterlerinin hepsini dantel gibi işleyerek 2022'nin sonunda otomobilimizi çıkarmamız gerekiyor. Müşterilerin isteği doğrultusunda geliştirilmeyen her ürün ölü doğar. Dünyanın en iyileri ile çalışarak büyüyoruz. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması sorun değil, biz onu yaratmak için uğraşıyoruz. 2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız."
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ŞARJ ALTYAPISI NASIL OLACAK?
Gürcan Karakaş, şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin'i yakından incelediklerini ifade etti.
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Bu bağlamda kendilerinin de bir sistem geliştirdiklerini aktaran Karakaş, "Türkiye'de kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022'de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022'de Türkiye elektrikli araçlara girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar 2030'da yüzde 50'nin altına inecek. Bu da pazarın yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağı anlamına geliyor." diye konuştu.
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Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022'deki EuroNCAP şartları olduğunu dile getiren Karakaş, "Savunma sanayisinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurt dışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak.
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Direksiyonda biz varız. Bizim ihracat pazarı olarak ilk etapta gördüğümüz pazar Avrupa ve altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türki Cumhuriyetler olacak. Bu süreç ölçek ekonomisi ile katlanabilir ve hızlandırılabilir." şeklinde konuştu.
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Şirketin genel merkezi için Bilişim Vadisi'ni bilinçli olarak seçtiklerini vurgulayan Karakaş, "Her şeyden önce yakın iş birliğini önemsiyoruz. Özellikle de startuplarla olan iş birliğinin öneminin daha fazla ön plana çıkacağını görmüştük. Bu nedenle biz genel merkezimizi buraya taşıdık.
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Çünkü buranın etrafında oluşturacağımız startuplarla, ekosistemle daha fazla bir dinamizm olacak. Fabrika yapılana kadar ve belki fabrika yapıldıktan sonra da bir süre buradayız." dedi.
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Tasarım için yola çıktıklarında 18 şirketle görüştüklerini, Murat Günak haricinde bazı Türk tasarımcılarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Karakaş, Türkiye'nin Otomobili için şu ana kadar 4 kayıtlı patent ve 4 tescil alındığını ifade etti.
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YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLACAK?
Otomobilin fiyatı hakkında açıklamalarda bulunan Karakaş şunları söyledi:
"Şu aşamada bunun fiyatını söylemek hem pazarlama hem de rekabetçilik anlamında doğru değil. Çünkü benim rakibim ben pazara girmeden 2-3 ay önce yüzde 15 indirimle girer hayata girmemizi zorlaştırır.
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Türkiye'de henüz oturmuş bir elektrikli otomobil piyasası yok. Olmadığı için de kıyaslayabileceğimiz, baz alabileceğimiz bir şey yok. Bu nedenle biz kendi stratejimizi, oyun planımızı Türkiye'deki mevcut üreticilerden pazar payı alabilecek şekilde kuruyoruz."
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Karakaş ön siparişlerle ilgili ise henüz imalatın başlamasına yaklaşık 2,5 yıllık bir süre olduğunu anımsatarak, bu aşamada ön sipariş almanın doğru olmadığını vurgulayarak, C-SUV modeli piyasaya çıktıktan sonra sedan modelinin de 18 ay içinde piyasaya girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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YERLİ OTOMOBİLİN AVANTAJLARI
2022 yılında yollarda olacak yerli otomobil avantajlarıyla öne çıkıyor. Menzili 500 kilometre. Diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor. Yakıt maliyeti de oldukça düşük.
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Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, görünüşü ve özellikleriyle herkesi büyüledi. Yerli otomobil 300 ve 500 kilometre menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneğine sahip.
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YERLİ OTOMOBİL YAKIT TÜKETİMİ
Yerli otomobil diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor, yerli otomobilin deposu 30 dakikada doluyor ve 500 kilometre yol gidebiliyor.
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Aracın bataryasının dolum maliyeti ise sadece 60 lira. Benzinli bir araç dikkate alındığında 500 kilometre için yakıt maliyeti 350 liralara geleceği söylenebilir. Bu da önemli bir avantaj sağlamış oluyor.
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PİL ÖMRÜ
Yerli araçların akü ömürleri de uzun. 8 yıl pil garantisi veriliyor. Gelişen teknoloji sayesinde de verimliliğini kaybetmiyor.
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BAKIM MALİYETİ
Avantajları ile dikkat çeken yerli aracın bakım maliyeti de oldukça düşük. Benzinli ve dizel araçlardaki mekanizmaların bir çoğunun olmaması sebebiyle çok düşük bakım maliyetine sahip. Bu anlamda da avantajlı.