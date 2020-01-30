TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Karakaş, dünyanın her yerinde devletlerin de kurumların da bu tip projeleri desteklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu uzun vadeli bir proje ve yolculuk. 15 yıllık proje içinde finansmanın da sağlanmış olması lazım. Dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Fırsat penceresi 2023'ten itibaren daha hızlı kapanacak.