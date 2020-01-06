Tijen Karaş, yeniden TRT ekranlarına döndü!

Karaş ise komutana, "O işler öyle olmuyor. Herkesin canı çok yanacak" karşılığını verdi. Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi.