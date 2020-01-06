Tijen Karaş, yeniden TRT ekranlarına döndü!

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında, TRT ekranlarında silah zoruyla darbe bildirisi okuyan Tijen Karaş, yeniden erkanlara döndü.
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15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutularak bir gecede milyonlarca kişi tarafından tanınan TRT spikeri Tijen Karaş, yaşanan o olayın ardından ekranlardan uzak kalmış, çeşitli üniversitelerde tecrübelerini ve yaşadıklarını gençlere anlatmıştı.
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Karaş, yaklaşık 3,5 yıl sonra TRT'de saat 10:40'ta yayınlanan 'Dünya Gündemi' isimli haber bülteni ile yeniden ekranlara döndü.
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15 TEMMUZ GECESİNİ TRT'DE NE YAŞANMIŞTI?
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FETÖ'cü Yarbay Ümit Gençer, Tijen Karaş'a "Tijen Hanım, bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor" dedi. Darbeciler, "Bana bunu yapmayın" diyen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi. Gençer, aşağı inerken Karaş'ı ikna etmek amacıyla "Sizi tanıyoruz, merak etmeyin. Türkiye daha iyi, daha güzel olacak, bildiriyi okuyun" dedi.
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Karaş ise komutana, "O işler öyle olmuyor. Herkesin canı çok yanacak" karşılığını verdi. Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi.
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lker Taşkın'ı silah zoruyla ana kumandanın bulunduğu binaya götüren darbeciler, burada yayın şefini bularak okunacak bildirinin yayınlanmasını istediler. Darbeciler, yayın şefinin yanında bir sivil ve birkaç asker bıraktıktan sonra yeniden yayın merkezine döndü.
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Karaş'ın, yazıların çok küçük olduğunu, okumasının mümkün olmadığını söylemesi üzerine darbeciler, kendilerine destek veren sivillerle darbe bildirisini önce bir çalışanın mail adresine oradan da prompter cihazına aktardı.