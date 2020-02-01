THY Çin'den son yolcularını İstanbul'a taşıdı

"TÜRKİYE'YE DÖNEMEME RİSKİ OLDUĞU İÇİN SON SEFERLE GELDİM" 10 yıl önce eğitim için gittiği Çin'de ardından iş hayatına atılan Can Kahyaoğlu ise şunları söyledi: "Çin yeni yıl tatilinde genellikle Türkiye'ye geliyorum. İlk kez bu sene yeni yıl tatilini Şangay'da geçireyim dedim ancak bir anda bu virüs patladı. Önce önemli olmadığı söylendi. Tedbir amaçlı maske takılması istendi. Ancak bir süre sonra virüsten etkilenenlerin sayısı her gün artmaya başladı. İnsanlar da ciddi şekilde endişelenmeye başladı. Ben de dönme kararı aldım. Çünkü Wuhan şehri karantinaya girdi. Tanıdıklarım bana "eğer artış hızı bu şekilde devam ederse yeni önlemler gelecek ve gelmeye başladı. Uçuşlar durduruldu.