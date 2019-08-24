THK'nın şovu elinde patladı! 20 uçaktan sadece 2 uçak havalandı

THK ise tüm bunlara rağmen Orman Genel Müdürlüğü'ne geçen yıl saatliği 39 bin TL'ye yangın uçağı kiralıyordu. Bu yıl ise 71 bin TL talep etti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı buna yanaşmadı. Onun yerine yangın başına uçak kiralama kararı aldı.