THK'nın şovu elinde patladı! 20 uçaktan sadece 2 uçak havalandı
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"20 uçaktan oluşan yangın söndürme filomuz var" diyen THK, kameraları görünce şov yapmak istedi. Çalışmayan yangın söndürme uçaklarını hangara kaçırmaya çalışan THK görevlisi bu karardan vazgeçti. Ardından çalışır vaziyetteki üç yangın söndürme uçağından ikisi havalandırılarak pist kenarındaki alana su bıraktı.
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Türk Hava Kurumu (THK), orman yangınlarını söndürmede sınıfta kaldı. CHP'nin desteği ile sosyal medyada algı operasyonuna başladı.
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Ancak kameraları görünce hurda uçakları Ankara'daki hangarlara sakladı. Çalışır durumdaki iki uçakla pisti suladı. Milleti kandıracağını sandı.
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HANGARA KAÇIRILAN UÇAKLAR GÖRÜNTÜLEDİ
THK'nın Ankara Etimesgut'ta bulunan hangarına giren İhlas Haber Ajansı, Bakan Pakdemirli'nin bahsettiği o uçakları görüntüledi.
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Dün yapılan haberlerin ardından, çalışmayan yangın söndürme uçakları hangara kaçırıldı.
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Son uçağı da çekmeye çalışan çalışanlar görüntülendiklerini fark edince bundan vazgeçti. Onun yerine çalışan iki uçak havalandırıldı. Su yüklenen uçaklar daha sonra dönüp piste kameralar önünde su boşalttı.
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UÇAKLARDAN YALNIZCA İKİSİ ÇALIŞIR VAZİYETTE
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kurumu'nun hali hazırda 9 CL-215 söndürme uçağı bulunuyor. Bunlardan biri İzmir Adnan Menderes Hava Limanında. Diğer sekiz uçak ise THK'nın Etimesgut Hangarlarında.
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O uçaklardan yalnızca ikisi çalışır vaziyette. THK'nın açıkladığı 20 uçaklık söndürme filosunda geri kalan uçaklarsa M-18 Dronmader'lardan oluşuyor.
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HİÇBİRİ SÖNDÜRME UÇAĞI STANDARDINDA DEĞİL
Ancak uzmanlara göre, çalışanlar da dahil uçakların hiçbiri söndürme uçağı standardında değil.
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. Gece uçuşu yapamayan uçaklar normal standartlara göre 6 ton su alması gerekirken yarım ila 4 ton arasında su alabiliyor. 1968 ila 1982 yılları arasında imal edilen uçaklara bir çok Orman Genel Müdürlüğü personeli binmeyi reddediyor.
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THK ise tüm bunlara rağmen Orman Genel Müdürlüğü'ne geçen yıl saatliği 39 bin TL'ye yangın uçağı kiralıyordu. Bu yıl ise 71 bin TL talep etti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı buna yanaşmadı. Onun yerine yangın başına uçak kiralama kararı aldı.
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THK'nın gayri faal haldeki bu uçaklarının diğer uçabilen uçaklar için malzeme olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak Sivil Havacılık Kuralları'na göre kullanılmayan bir uçağın malzemelerinin aktif haldeki başka bir uçağa transfer edilip kullanılması yasak olarak biliniyor.