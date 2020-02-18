Tezgah konusunda sorun yaşadığını söyleyen kişi İBB önünde kendisini yakmak istedi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından 15 dakikada ikna edilen kişi, İBB binasına götürüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,(İBB) Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 23.50 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi.
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Tezgah konusunda sorun yaşadığını iddia eden ismi öğrenilemeyen bir kişi belediye önünde yanında getirdiği tineri üzerine dökerek kendisini yakacağını söyleyip intihar girişiminde bulundu.
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POLİS İKNA ETTİ
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Olayı gören belediyedeki özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişiyi girişimden vazgeçirmeyi başardı.
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İntihar girişiminde bulunan kişi, polis ve özel güvenlik tarafından belediye binasına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başattı.