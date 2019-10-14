Teröristler, TIR'larla gelen milyonlarca liralık silahı bırakıp kaçtılar
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Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı şekilde devam ederken Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı. Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
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Barış Pınarı Harekâtı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçe merkezi de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. İlçeye bağlı nüfusu en yoğun yerleşim yeri olan Suluk beldesi de teröristlerden temizlendi. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı.
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Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütü YPG/PKK'ya karşı sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın beşinci günü geride kaldı.
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Barış Pınarı Harekâtı'nda önceki gün Resulayn ilçe merkezinin kontrolünün sağlanmasının ardından dün sabah saatlerinde TSK ve SMO unsurları, Tel Abyad ilçe merkezine yönelik operasyon başlattı.
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Aynı saatlerde Akçakale'den Tel Abyad çevresindeki terör hedefleri obüslerle ateş altına alındı. İlk olarak Tel Abyad ile Resulayn arasında bulunan, Tel Abyad'a 15 kilometre uzaklıktaki kritik öneme sahip Suluk kasabası teröristlerden arındırıldı. İlçe merkezine yapılan yoğun top ve tank atışlarıyla terör örgütünün karargah olarak kullandığı eski belediye binası da vuruldu.
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Kent merkezine ilerleyen SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar gün boyu devam etti. 16.00 sıralarında Tel Abyad merkezinde kontrolü sağlayan SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.
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Aynı dakikalarda İstanbul Dolmabahçe'de gazete, televizyon ve haber ajanslarının yöneticileriyle toplantıda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Tel Abyad'ın teröristlerden arındırıldığını açıkladı.
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2 İLÇE, 1 BELDE, 56 KÖY
Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı. 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.
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Tel Abyad'ın batısında bulunan Ayn El Arab'ı almak için harekete geçen birlikler, iki koldan ilerleyişini sürdürdü. Ve dün öğle saatlerinde kent teröristlerden temizlendi.
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ABD ÇEKİLDİ
Öte yandan güvenlik kaynakları, Ayn el Arab'ın güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktasının dün saat 15.00 itibariyle boşaltıldığını bildirdi.
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'30-35 KİLOMETRE DERİNLİĞE İNİLDİ'
Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi
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Ayrıca bakanlıktan, bölgede operasyona katılan askerlerin görüntüsünü paylaştı. Resulayn'dan Ayn İsa'ya uzanan stratejik M-4 karayolu kavşağını kontrol altına alan TSK unsurları ile SMO savaşçıları, Til Halef beldesi ile Mıçe mezrasındaki yönelik operasyon başlattı. ABD'nin binlerce TIR silah yolladığı terör örgütünde büyük panik yaşanıyor.
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BIRAKIP KAÇTILAR
Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
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BETON BLOK SEVKİYATI
Hatay'da dün Suriye sınırındaki birliklere 19 TIR'lık beton blok sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikleri için hazırlanan beton blokları taşıyan 19 TIR, Reyhanlı ilçesine geldi.
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Kurşun geçirmez beton blokların, iki metre yüksekliğinde ve dokuz ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Beton blok yüklü TIR'lar, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan Afrin sınırına sevk edildi.
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SINIR KAPISINA SMO BAYRAKLARI
Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi.