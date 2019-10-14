Teröristler, TIR'larla gelen milyonlarca liralık silahı bırakıp kaçtılar

Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı şekilde devam ederken Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı. Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.