Terör örgütü PKK'da patlayıcıların temini ve ikmalini gerçekleştiren ağ çökertildi

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA KULLANILAN PATLAYICILAR KARADAĞ BÖLGESİNDE İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMÜŞ Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenler de güvenlik güçlerinin çalışmasıyla ortaya çıktı. Yapılan istihbari çalışmayla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu belirlendi.