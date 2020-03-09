Terör örgütü PKK oyları böyle çaldı! Terör operasyonundan ortaya çıktı

İKİ SEÇİME ŞAİBE BULAŞTI Yapılan ilk incelemede dosyalarda bulanan kağıtların 30 Mart 2014’te yapılan mahalli idareler seçimi ile 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlere ait belgeler olduğu belirlendi. Belgeler arasında oy sayım cetvelleri ve birleştirme tutanakları gibi Yüksek Seçim Kurullarına teslim edilmesi gereken belgelerin de bulunduğu tespit edildi. Belediye başkanlığı seçimlerine ait mühürlü oy pusulaları da ele geçirilen belgeler arasında.