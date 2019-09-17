TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı

Yerli ve milli araçları inceleyen vatandaşlar, sürüş deneyimi sunan birçok simülasyona katıldı. Rusya başta olmak üzere savunma sanayisinde çalışma yürüten birçok ülke de festivalde hava ve kara araçlarını tanıttı. Öte yandan, etkinlikte bazı Türk kurum ve kuruluşlar geliştirdikleri araçların prototipini tanıttı.