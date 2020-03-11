TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine 'Koronavirüs' sebebiyle geçici olarak ara verdi

ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte yapıldığı da bildirildi. Kurumsal olarak alınan tedbirlerin haricinde bireysel çabaların da önemli olduğu belirtilen açıklamada, yolcu ve personelin el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilinçlendirildiği kaydedildi.