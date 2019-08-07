Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Ulusal ajanslardan akıllara durgunluk veren bir haber servis edildi. Peter Crouch ile eşi Lynee Crouch tatil için gittikleri Karayipler'de kendilerini büyük bir trajedinin içinde buldular. Lynne, tatilde hayatını kaybetti eşi Peter'e menenjit nedeniyle ölümün gerçekleştiği söylendi fakat İngiltere'de yapılan otopsi sırasında Lynee'nin organlarının bazılarının olmadığı ortaya çıktı. Kan donduran son dakika haberinde organ mafyası şüphesi var!
AYLARDIR KAYIP 8 aydır eşinin kayıp organlarını arayan Crouch, haziran ayında Karayipler'e gitme ye karar verdiğinde bir anda kendisine organların 'bulunduğu' haberi iletildi. Çiftin evlilik yıldönümü olan 13 Haziran'da İngiltere'ye getirilen kayıp organlar, acılı eşe teslim edildi. Peter Crouch, organlar için defalarca DNA testi talep etse de İngiliz yetkililer bu talebi geri çevirdi.
'ORGANLAR YABANCIYA AİT' Crouch, "Nerede olduğu bile bilinmeyen karımın kayıp organları, aylar sonra öyle bir anda ortaya çıkmış olamaz. Bunlar bir yabancıya ait" diyerek organların eşine ait olmadığını iddia etti. Crouch, belki de bir başkasına nakledilmiş olan organları bulmak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.