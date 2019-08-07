Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!

'ORGANLAR YABANCIYA AİT' Crouch, "Nerede olduğu bile bilinmeyen karımın kayıp organları, aylar sonra öyle bir anda ortaya çıkmış olamaz. Bunlar bir yabancıya ait" diyerek organların eşine ait olmadığını iddia etti. Crouch, belki de bir başkasına nakledilmiş olan organları bulmak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.