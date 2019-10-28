Tarkan'dan müjdeli haber! İkinci kez baba oluyor

Megastar Tarkan'dan ikinci kez müjdeli haber geldi. Eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu öğrenildi.
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Pınar Tevetoğlu ile 29 Nisan 2016'da nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen yıl temmuz ayında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.
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2. KEZ BABA OLUYOR
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Şimdi ise Tarkan'dan bir müjdeli haber daha geldi. 2. Sayfa programının haberine göre Megastar, 2. kez baba oluyor. Pınar Tevetoğlu'nun ise 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, bu haberle adeta havalara uçtu.
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Geçtiğimiz hafta eşi Tarkan'a bir düğün davetinde eşlik eden Pınar Tevetoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.
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İkinci bebeğini beklediği için heyecanlı olan Pınar Hanım'ın yakın çevresine 'Bu sefer erkek olacak, hissediyorum' dediği iddia edildi.