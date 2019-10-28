Tarkan'dan müjdeli haber! İkinci kez baba oluyor

Şimdi ise Tarkan'dan bir müjdeli haber daha geldi. 2. Sayfa programının haberine göre Megastar, 2. kez baba oluyor. Pınar Tevetoğlu'nun ise 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, bu haberle adeta havalara uçtu.