Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan veda!
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Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan'ın gazeteye verdiği ilan yürek burktu.
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En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Ünal Bey karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
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Bir süredir hastanede tedavi olan oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.
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"Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle.
Tadı kaldı dilimde.
Güle güle sevgilim.
GÜLENAY'IN"
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CENAZESİ BUGÜN
Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.