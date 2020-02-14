Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
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Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Tarık Mengüç, yeniden seslendirdiği Küresel Isınma isimli şarkısında kendisine destek vereceği yönündeki sözünde durmayan Cem Yılmaz'a "Aşklarından sıra gelmiyor" diyerek veryansın etti.
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'Şakşuka' isimli şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Mengüç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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Küresel Isınma' adlı parçasını Cem Yılmaz'ın isteği üzerine yıllar sonra yeniden seslendirdiğini söyleyen Mengüç, konu hakkında "Cem Yılmaz benim yıllar önce seslendirdiğim 'Küresel Isınma' adlı şarkımı yeniden okumamı istedi.
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Yılmaz'ın bir bildiği vardır' diyerek, yıllar önce seslendiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, 'Bu şarkıyı yeniden yap, her türlü desteği vereceğim' diye bana söz vermişti.
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Şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiçbir destek görmedim. Aşklarından bize sıra gelmedi.
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Özel hayatında yaşanan sıkıntıları nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım" diye konuştu.
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CEM'LE SERENAY AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını inkar etmeyen ikilinin ilişkileri ise magazin gündemine bomba gibi düştü