Tarihin en pahallı Afrikalı futbolcuları
24 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız Nicolas Pepe, 80 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Süreç içerisinde kıta coğrafyasından çıkan en pahalı transferlere göz atıyoruz.
Wilfred Bony | Swansea City > Manchester City | 28 milyon Euro
Islam Slimani | Sporting Lizbon > Leicester City | 29.5 milyon Euro
Eric Bailly | Villarreal > Manchester United | 30 milyon Euro
Sadio Mane | Southampton > Liverpool | 35 milyon Euro
Mohamed Salah | Roma > Liverpool | 36.9 milyon Euro
Naby Keita | Leipzig > Liverpool | 52.7 milyon Euro
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund > Arsenal | 56 milyon Euro
Riyad Mahrez | Leicester City > Manchester City | 60 milyon Euro
Cedric Bakambu | Villarreal > Beijing Guoan | 65 milyon Euro
Nicolas Pepe | Lille > Arsenal | 80 milyon Euro