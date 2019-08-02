Tarihin en pahallı Afrikalı futbolcuları

24 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız Nicolas Pepe, 80 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Süreç içerisinde kıta coğrafyasından çıkan en pahalı transferlere göz atıyoruz.



Wilfred Bony | Swansea City > Manchester City | 28 milyon Euro