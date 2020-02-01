Tarihi Safranbolu konakları beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.
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Karabük'te dün başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.
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Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.
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Kar kalınlığının 15 santimetre ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
Öte yandan kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.
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Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.