Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları
TUZLASPOR 3-2 GALATASARAY
2016/17 sezonunda 2. Lig ekibi Tuzlaspor, E Grubu 4. hafta karşılamasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, bu maçta yedekleriyle değiil as futbolcularıyla çıkmasına rağmen bu sonucu alması herkesi şaşırtmıştı. Maçta 1-0 öne geçen Galatasaray, 6 dakikada 3 gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.
2016/17 sezonunda 2. Lig ekibi Tuzlaspor, E Grubu 4. hafta karşılamasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, bu maçta yedekleriyle değiil as futbolcularıyla çıkmasına rağmen bu sonucu alması herkesi şaşırtmıştı. Maçta 1-0 öne geçen Galatasaray, 6 dakikada 3 gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.
BEŞİKTAŞ 0-1 İDMAN OCAĞI
1964-1965 sezonu, Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım, İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör Kulüpler Şampiyonu olarak kupaya katılma hakkı elde eden Trabzon İdmanocağı, Beşiktaş ile eşleşmişti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü Mithatpaşa’daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı, ilerleyen yıllarda Trabzon İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor ile birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı.
1964-1965 sezonu, Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım, İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör Kulüpler Şampiyonu olarak kupaya katılma hakkı elde eden Trabzon İdmanocağı, Beşiktaş ile eşleşmişti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü Mithatpaşa’daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı, ilerleyen yıllarda Trabzon İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor ile birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı.
TRABZONSPOR 1-2 GÜMÜŞHANE
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhane karşısında Muhammed Çalhanoğlu ve Salih Zafer'in golleriyle mağlup oldu. Gümüşhane, grubun ilk maçında mağlup ettiği Trabzonspor ile evinde de 0-0 berabere kalarak gruptan 2. olarak çıktı ve Trabzonspor'un kupaya erken veda etmesine neden oldu.
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhane karşısında Muhammed Çalhanoğlu ve Salih Zafer'in golleriyle mağlup oldu. Gümüşhane, grubun ilk maçında mağlup ettiği Trabzonspor ile evinde de 0-0 berabere kalarak gruptan 2. olarak çıktı ve Trabzonspor'un kupaya erken veda etmesine neden oldu.