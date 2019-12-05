Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

BEŞİKTAŞ 0-1 İDMAN OCAĞI



1964-1965 sezonu, Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım, İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör Kulüpler Şampiyonu olarak kupaya katılma hakkı elde eden Trabzon İdmanocağı, Beşiktaş ile eşleşmişti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü Mithatpaşa’daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı, ilerleyen yıllarda Trabzon İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor ile birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı.