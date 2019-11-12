Tamamlandığında dünyada ilk olacak! Son hali görüntülendi

Gelişen teknolojiyle birlikte vatandaşın artık evinin taşkın riski olup olmadığını öğrenebileceğini söyleyen Akçalı, “Evinizin taşkın riski altında olup olmadığını gösteren haritalarımız olacak. Siz ekran üzerinden evinizi bulacaksınız o evinizin taşkın riski altında olup olmadığını öğrenebileceksiniz. Bunun dışında bölgemizde geçmişte maalesef çok büyük taşkınlar oldu. Onunla ilgili fotoğraflar, videolar, maketler olacak. Çünkü geçmişi bilmeyen geleceğe düzgün yol alamaz. Yeni dünyada uygulanan tip modeller var bunlarla ilgili yine çalışmalarımız olacak. Ayrıca erken uyarı sistemi nasıl uygulanabilir onunla ilgili modellerimiz olacak. Bunun dışında üç boyutlu animasyon odamız olacak. Gözlüklerimizi takarak adeta bir taşkının içerisinde yaşıyormuş gibi bir odamız olacak. Bunun dışında çocuklara yönelik eğitim dokümanlarımız olacak. Taşkın önleme adı altında bir video oyunumuz da olacak” şeklinde konuştu.