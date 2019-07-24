Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Şoför esnafına erken emeklilik...

EVDE MAAŞ MÜMKÜN İşçi emeklisi babama 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlandı. Babam sağlık sorunları nedeniyle pek fazla evden dışarıya çıkamıyor. Aylığının eve gelip ödenmesini istiyor. Bu mümkün mü, ne yapmamız gerekir? Kamil TEKİN SGK ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 01/03/2014 tarihinde 'Prim tahsilatı ve gelir/aylık ödemeleri protokolü' imzalanmış ve böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu protokole göre; sigortalı ve hak sahiplerinin aylık başvurusu sırasında Gelir/ Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nde "6- Ödemelerin Yapılacağı Banka Veya Ptt Şubesi" bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra "konutta" ibaresini yazmaları veya dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekir. Bu durumda, başka hiçbir şarta bağlı olmaksızın ilk gelir ve aylıklar dışındaki gelir ve aylıklar PTT aracılığıyla ilgililerin konutlarında ödenmektedir. Ayrıca, www. Turkiye.gov.tr adresinde yer alan 'Adres ve banka/PTT değişikliği' menüsü de kullanılarak gelir ve aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilir. PTT, gelir ve aylıkları hiçbir şarta bağlı olmaksızın, sigortalı ve hak sahiplerine ödeme günlerinde, bildirdikleri ikametgahında, geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı olmak şartıyla teslim eder. Konutta ödeme için ücret alınmaz. Alıcının adresinde bulunamaması durumunda, PTT'ye telefon ederek ödemesinin konutuna getirilmesini istemesi durumunda, gelir/aylık emeklinin konutuna ikinci defa ücretsiz olarak götürülür. Bu açıklamalar doğrultusunda, babanızın ilk aylığı dışındaki aylıklarının PTT görevlileri tarafından evinde ödenmesi mümkündür. Aylığı, aylık ödeme gününde adresine getirilir ve kimlik ibrazı istenerek kendisine teslim edilir. Bu imkandan yararlanmak için SGK'ya dilekçe ile başvurması veya e-devlet üzerinden talepte bulunması gerekmektedir.