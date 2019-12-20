Ajda Pekkan’dan çocuk itirafı
Kilo durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ajda Pekkan, kilo verdiğini söyledi ve “Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, koşacaksam koşarım, yani ne gerekiyorsa onu yaparım. Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu bir ayda 2.5 kilo verdim.” ifadesini kullandı.
Son zamanların tartışma konusu olan rap müzik ve pop müzik arasındaki duruma değinen Pekkan, “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum, çok başarılılar. Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Bu akşam buradan stüdyoya gidiyorum, belki bir single çıkacak. Yani ben sürekli işimin peşindeyim, daha doğrusu işimin kölesiyim.” dedi.
Ajda Pekkan, muhabirlerin kendisine Bengü’nün “Bence popstarlar evli olmalı.” açıklamasını hatırlatması üzerine, “Öyle bir kriter yok, herkes mutlu olsun bence. Ama keşke benim de çocuğum olsaydı, o mutluluk çok farklı. Çocuklara deli gibi saldırmak geliyor içimden. İnşallah bir gün Bengü’nün kızının da öperim minik ayaklarından.” diyerek cevap verdi.