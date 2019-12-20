Ajda Pekkan’dan çocuk itirafı

Son zamanların tartışma konusu olan rap müzik ve pop müzik arasındaki duruma değinen Pekkan, “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum, çok başarılılar. Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Bu akşam buradan stüdyoya gidiyorum, belki bir single çıkacak. Yani ben sürekli işimin peşindeyim, daha doğrusu işimin kölesiyim.” dedi.