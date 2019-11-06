Tac Mahal'e filtreli önlem
Hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiği Hindistan’da, Tac Mahal'in kapısına, içerideki anıtmezarları korumak amacıyla iki adet filtre yerleştirildi.
ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ
Geçtiğimiz hafta Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlar ve Diwali Festivali sırasında patlatılan havai fişekler nedeniyle, komşu kent Yeni Delhi'deki hava kalitesi, en düşük seviyeye inmişti.
Eğitime ara verilmiş, milyonlarca maske dağıtılarak, araçların bir gün tek, bir gün çift plaka esasına göre trafiğe çıkması kararı alınmıştı.
Hala tehlikeli boyutlarda seyreden kirlilik, Tac Mahal’i de olumsuz etkiledi.
Ülkenin sembollerinden olan yapıtın kapısına, içerideki anıtmezarları korumak amacıyla filtre konuldu.
Bu sayede hem turistlerin, hem de Tac Mahal’in hava kalitesinin yüksek düzeyde tutulması hedefleniyor.