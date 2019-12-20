Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle eğlendi!

Ünlü şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi. Ortaköy'de bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenip dans eden çift, mekandan sarmaş dolaş çıktı. Gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyen ünlü sanatçı, sevgilisiyle taksiye bindi.
2 / 5
Makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu olan Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.
3 / 5
GECE BOYUNCA DANS ETTİLER
Son yıllarda artış gösteren genç sevgili modasına uyan Suzan Kardeş ve sevgilisi Ortaköy'deki bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenerek dans etti.
4 / 5
Suzan Kardeş, çıkışta gazetecilere eliyle 'Okey' işareti yaparak "Her şey yolunda" mesajı verdi.
5 / 5
"UMARIM GÜZEL ŞEYLER YAZARSINIZ"
Ünlü şarkıcı öte yandan samimi şekilde görüntülendiği sevgilisinin adını da kimseye söylemedi. Suzan Kardeş, gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyerek taksiye binip uzaklaştı.