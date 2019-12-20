Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle eğlendi!

Ünlü şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi. Ortaköy'de bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenip dans eden çift, mekandan sarmaş dolaş çıktı. Gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyen ünlü sanatçı, sevgilisiyle taksiye bindi.