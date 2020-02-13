  • Bist 100
    120541
  • Dolar
    6,0495
  • Euro
    6,5545
  • Altın
    306,6140
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Dünya Prens Selman'ın hamlesini konuşuyor! Prense kulüp aldıran güzel ortaya çıktı Dünya Prens Selman'ın hamlesini konuşuyor! Prense kulüp aldıran güzel ortaya çıktı
İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! İstanbul'da şafak vakti dev operasyon!
İBB Meclisi'nden Tarkan'a 7'nci ret İBB Meclisi'nden Tarkan'a 7'nci ret
ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama
Selman'ın ılımlı İslam'ı! Suudiler, bir dönem "haram" saydıkları Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor Selman'ın ılımlı İslam'ı! Suudiler, bir dönem "haram" saydıkları Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor
Marmara Denizi'nde deprem! Marmara Denizi'nde deprem!
Suriye sınırına askeri sevkiyat! Suriye sınırına askeri sevkiyat!
ABD’den 5 Çin, 3 Rus, 1 Türk şirketine yaptırım ABD’den 5 Çin, 3 Rus, 1 Türk şirketine yaptırım
Çin koronavirüs hakkında yalan mı söylüyor? Trump cevapladı Çin koronavirüs hakkında yalan mı söylüyor? Trump cevapladı
Corona’nın ardından Afrika domuz vebası virüsü! Rusya şokta: İlk kez görüldü Corona’nın ardından Afrika domuz vebası virüsü! Rusya şokta: İlk kez görüldü
Emeklileri sevindiren gelişme! Kesenin ağzı açıldı Emeklileri sevindiren gelişme! Kesenin ağzı açıldı
Sanayide güçlü toparlanma! Üretim artışı 2 yılın zirvesinde Sanayide güçlü toparlanma! Üretim artışı 2 yılın zirvesinde
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1381’e çıktı Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1381’e çıktı
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü
ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama
İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı
TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği
Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi
ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu
Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti
Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı
ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Selman'ın ılımlı İslam'ı! Suudiler, bir dönem "haram" saydıkları Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor