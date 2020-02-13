Selman'ın ılımlı İslam'ı! Suudiler, bir dönem "haram" saydıkları Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor
Suudi Arabistan'da 2019'dan beri Sevgililer Günü ile ilgili değişim rüzgarı esiyor. 2008'de bir fetva ile ülkede yasaklanan Sevgililer Günü hakkındaki kurallar, geçen sene yumuşama sinyalleri verdi. Sevgililer Günü ile ilişkili hediyelerin satışına tekrar başlandı. Güller, kalpler ve oyuncak pelüşler raflardaki yerini yeniden aldı.
Riyad'ın bu gün hakkındaki katı yasak konusundaki ilk yumuşama sinyalleri, ülkenin önemli dini figürlerinden biri olan Şeyh Ahmed Kasım el Hamdi'nin Sevgililer Günü'nün "dini bir gün olmadığını" ve "Kuran'a karşı gelmediğini" söylemesinin ardından kendisini gösterdi. El Hamdi Veliaht Prens Muahmmed Bin Selman'a yakın isimlerden biriydi.