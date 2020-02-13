Selman'ın ılımlı İslam'ı! Suudiler, bir dönem "haram" saydıkları Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

Suudi Arabistan'da 2019'dan beri Sevgililer Günü ile ilgili değişim rüzgarı esiyor. 2008'de bir fetva ile ülkede yasaklanan Sevgililer Günü hakkındaki kurallar, geçen sene yumuşama sinyalleri verdi. Sevgililer Günü ile ilişkili hediyelerin satışına tekrar başlandı. Güller, kalpler ve oyuncak pelüşler raflardaki yerini yeniden aldı.