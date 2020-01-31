'Survivor 2020'ye bir sürpriz isim daha!
16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu.
Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim, oyuncu Ersin Korkut'tu.
Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Uğur Pektaş'ın da büyük ihtimalle Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı.
Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise, şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.
16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.