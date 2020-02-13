Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
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Suriye'nin İdlib şehrinde, Rusya destekli Esad rejiminin saldırıları devam ediyor.
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Rejim tarafından Türk gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 5 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede gerilim artmıştı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, bölgede ateşkesin sağlanması ve kalıcı olması amacıyla askeri sevkiyatların süreceği açıklamalarının ardından sevkiyatlar hız kazandı.
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FIRTINA OBÜSLERİ VE KOMANDOLAR SINIRDA
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Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Konvoy içerisindeki çok sayıda asker de bölgeye gönderildi.
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Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.