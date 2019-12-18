Süreyya Yalçın'a helikopter hediyesi sürprizi
Lüks yaşamı ve paylaşımlarıyla takip edilen Süreyya Yalçın’a eşi Ozan Baran, Raffles Otel’de görkemli bir parti düzenledi.
Yalçın’a 35. yaş günü sürprizi olarak helikopter hediye etti.
2008’de vefat eden ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın’a 35. yaş günü sürprizi.
Mekanı lüks bir arabaya eşdeğer para ödeyerek kapatan işadamı, eşine aldığı hediyeyle de ‘yok artık’ dedirtti.
Baran, AgustaWestland marka helikopter aldı. Lüks uçak, Miami’deki hangarda Yalçın’ı bekliyor.
Pastanın ön kısmında helikopter figürü yer aldı.