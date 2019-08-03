Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Gaston Campi - Trabzonspor



Trabzonspor Kulübü, Arjantin`in Estudiantes takımından Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ`den Borsa İstanbul`a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşmaya göre 28 yaşındaki oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 339 bin avro, 2020-2021 sezonu için 534 bin avro ve 2021-2022 opsiyon sezonu için 587 bin 400 avro garanti ücreti ödeneceği bildirildi.