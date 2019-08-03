Süper Lig'de dikkat çeken transferler
Süper Lig'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İşte şu ana kadar resmen duyurulan transferlerden öne çıkanlar...
Emre Mor - Galatasaray
Galatasaray, Emre Mor`un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı takım kiralama bedeli olarak Celta Vigo`ya 600 bin euro, Emre Mor`a da yıllık 725 milyon euro garanti ücret vereceğini açıkladı. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olarak belirlendi.
Emre Mor - Galatasaray
Galatasaray, Emre Mor`un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı takım kiralama bedeli olarak Celta Vigo`ya 600 bin euro, Emre Mor`a da yıllık 725 milyon euro garanti ücret vereceğini açıkladı. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olarak belirlendi.
Bubacarr Sanneh - Göztepe
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika`nın Anderlecht takımında oynayan Gambiyalı defans oyuncusu Bubacarr Sanneh`i transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka`nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech`e transfer oldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika`nın Anderlecht takımında oynayan Gambiyalı defans oyuncusu Bubacarr Sanneh`i transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka`nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech`e transfer oldu.
Ulaş Zengin - Gazişehir Gaziantep
Süper Lig`e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin`i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. 22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin`e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig`e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin`i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. 22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin`e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ivanildo Fernandes - Trabzonspor
Trabzonspor, Sporting Lisbon takımından Portekizli stoper Ivanildo Fernandes`i kiraladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor savunmaya bir takviye daha yaptı. Bordo mavililer, 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes`i kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon deneyim kazanması için Moreirense takımına kiralanan Ivanildo Fernandes burada 25 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor, Sporting Lisbon takımından Portekizli stoper Ivanildo Fernandes`i kiraladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor savunmaya bir takviye daha yaptı. Bordo mavililer, 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes`i kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon deneyim kazanması için Moreirense takımına kiralanan Ivanildo Fernandes burada 25 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Miguel Vieira - Başakşehir
Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1 metre 90 cm boyundaki Vieira, savunmanın ortasında oynuyor. Kariyerine Portekiz ekiplerinden Vila Mea`da başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak İspanya kulübü Lugo`da forma giyiyordu. Geçen sezon 34 maça çıkan Vieira, 1 kez fileleri sarsmayı başardı.
Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1 metre 90 cm boyundaki Vieira, savunmanın ortasında oynuyor. Kariyerine Portekiz ekiplerinden Vila Mea`da başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak İspanya kulübü Lugo`da forma giyiyordu. Geçen sezon 34 maça çıkan Vieira, 1 kez fileleri sarsmayı başardı.
Radoslaw Murawski - Denizlispor
Süper Lig`in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi takımlarından Palermo`da forma giyen 25 yaşındaki Murawski ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Süper Lig`in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi takımlarından Palermo`da forma giyen 25 yaşındaki Murawski ile bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oscar Eduardo - Denizlispor
Süper Lig`in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo ile sözleşme imzaladı. "Yukatel Denizlispor, 29 Temmuz Pazartesi günü 2 transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan`ı Vitoria Sport Clube`den 1 yıllığına kiraladı. Kolombiyalı santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil`de oynadı.
Süper Lig`in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo ile sözleşme imzaladı. "Yukatel Denizlispor, 29 Temmuz Pazartesi günü 2 transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan`ı Vitoria Sport Clube`den 1 yıllığına kiraladı. Kolombiyalı santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil`de oynadı.
Mustafa Pektemek - Kasımpaşa
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. 30 yaşındaki futbolcu ardından Kasımpaşa`nın Kemerburgaz Tesisleri`nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç`ın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. 30 yaşındaki futbolcu ardından Kasımpaşa`nın Kemerburgaz Tesisleri`nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç`ın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Juanfran - Alanyaspor
Alanyaspor, son olarak İspanya’nın Deportivo La Coruna takımında forma giyen JuanFran’ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, İspanya’nın Deportivo La Coruna takımından Juan Francisco Moreno Fuertes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi. JuanFran kariyerinde daha önce Real Betis, Watford ve Leganes gibi kulüplerde forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga’da 23 maça çıktı 1 gol attı.
Alanyaspor, son olarak İspanya’nın Deportivo La Coruna takımında forma giyen JuanFran’ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, İspanya’nın Deportivo La Coruna takımından Juan Francisco Moreno Fuertes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi. JuanFran kariyerinde daha önce Real Betis, Watford ve Leganes gibi kulüplerde forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga’da 23 maça çıktı 1 gol attı.
Bakary Sako - Denizlispor
Süper Lig`in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Bakary Sako ile 1 yıllığına anlaştı. 1 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace`da forma giymişti. Sol kanatta görev yapan Malili futbolcu, Fransa`da 106, İngiltere Championship`te 83 ve Premier Lig`de 47 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 73 defa ağları havalandırırken 55 kez de gol pası verdi.
Süper Lig`in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Bakary Sako ile 1 yıllığına anlaştı. 1 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace`da forma giymişti. Sol kanatta görev yapan Malili futbolcu, Fransa`da 106, İngiltere Championship`te 83 ve Premier Lig`de 47 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 73 defa ağları havalandırırken 55 kez de gol pası verdi.
Douglas - Beşiktaş
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos`u renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş`ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira Dos Santos`a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Douglas, geçen sezon Sivasspor`da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos`u renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş`ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira Dos Santos`a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Douglas, geçen sezon Sivasspor`da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.
Onur Bulut - Alanyaspor
Alanyaspor, Almanya`nın Braunschweig takımında forma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."
Alanyaspor, Almanya`nın Braunschweig takımında forma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."
Hüseyin Bulut- Göztepe
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut`un takımın Afyonkarahisar`daki kampına katıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut`un takımın Afyonkarahisar`daki kampına katıldığı belirtildi.
Daniel Candeias - Gençlerbirliği
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İskoçya ekibi Rangers`tan Daniel Candeias`ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Rangers`ta forma giyen Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri`nde düzenlenen imza töreninde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Candeias, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İskoçya ekibi Rangers`tan Daniel Candeias`ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Rangers`ta forma giyen Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri`nde düzenlenen imza töreninde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Candeias, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Papy Djilobodji - Gazişehir Gaziantep
Süper Lig`in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, son olarak Fransa`nın Guingamp takımında forma giyen savunma oyuncusu Papy Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa`nın Guingamp takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.
Süper Lig`in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, son olarak Fransa`nın Guingamp takımında forma giyen savunma oyuncusu Papy Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa`nın Guingamp takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.
Ghaylen Chaaleli - Yeni Malatyaspor
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli`yi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, Tunus Milli Takımı`nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor`umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor`umuz merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli`yi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, Tunus Milli Takımı`nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor`umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor`umuz merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Alin Tosca - Gazişehir Gaziantep
Süper Lig`in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca`yı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Yunanistan`ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası`nda sürdürdüğü kampa katıldı.
Süper Lig`in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Alin Tosca`yı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Yunanistan`ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası`nda sürdürdüğü kampa katıldı.
Gaston Campi - Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü, Arjantin`in Estudiantes takımından Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ`den Borsa İstanbul`a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşmaya göre 28 yaşındaki oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 339 bin avro, 2020-2021 sezonu için 534 bin avro ve 2021-2022 opsiyon sezonu için 587 bin 400 avro garanti ücreti ödeneceği bildirildi.
Trabzonspor Kulübü, Arjantin`in Estudiantes takımından Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ`den Borsa İstanbul`a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşmaya göre 28 yaşındaki oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 339 bin avro, 2020-2021 sezonu için 534 bin avro ve 2021-2022 opsiyon sezonu için 587 bin 400 avro garanti ücreti ödeneceği bildirildi.
Tyler Boyd - Beşiktaş
Beşiktaş, geçen sezonun yarısını MKE Ankaragücü`nde geçiren ABD`li forvet Tyler Boyd`u transfer etti. Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bonservisi Vitoria Guimaraes`te bulunan ABD`li oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü`ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Lig`de çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.
Beşiktaş, geçen sezonun yarısını MKE Ankaragücü`nde geçiren ABD`li forvet Tyler Boyd`u transfer etti. Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bonservisi Vitoria Guimaraes`te bulunan ABD`li oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü`ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Lig`de çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.
Oğuz Kağan Güçtekin / Burak Albayrak / Mahsun Çapkan - Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, Vedat Muriç transferine karşılık Fenerbahçe`den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak`ı bonservisi, Oğuz Kağan Güçtekin`i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncular yeni transfer Amadej Vetrih ile birlikte yeşil-mavili ekibin Erzurum kampına katıldı.
Çaykur Rizespor, Vedat Muriç transferine karşılık Fenerbahçe`den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak`ı bonservisi, Oğuz Kağan Güçtekin`i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncular yeni transfer Amadej Vetrih ile birlikte yeşil-mavili ekibin Erzurum kampına katıldı.
Garry Rodrigues - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad`dan 28 yaşındaki Yesil Burun Adaları orta saha oyuncusu Garry Rodrigues`i kadrosuna kattığını açıkladı. Bir dönem Galatasaray`ın da formasını giyen Rodrigues, Al İttihad takımıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray`la Süper Lig`de 61 maçta görev yapan Rodrigues 13 gol atıp, 14 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad`dan 28 yaşındaki Yesil Burun Adaları orta saha oyuncusu Garry Rodrigues`i kadrosuna kattığını açıkladı. Bir dönem Galatasaray`ın da formasını giyen Rodrigues, Al İttihad takımıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray`la Süper Lig`de 61 maçta görev yapan Rodrigues 13 gol atıp, 14 de asist yaptı.
Giovanni Sio - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa`nın Montpellier takımında forma giyen Giovanni Sio`yu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sio, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada 98 kez ağları sarstı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa`nın Montpellier takımında forma giyen Giovanni Sio`yu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sio, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada 98 kez ağları sarstı.
Eren Derdiyok - Göztepe
Ege temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılan tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İsviçre doğumlu olan Derdiyok, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giydi. 2014’te Kasımpaşa’ya geldikten iki yıl sonra Galatasaray’a imza attı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa`da çıktığı 117 maçta 40 gol kaydetti.
Ege temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılan tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İsviçre doğumlu olan Derdiyok, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giydi. 2014’te Kasımpaşa’ya geldikten iki yıl sonra Galatasaray’a imza attı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa`da çıktığı 117 maçta 40 gol kaydetti.
Yacine Bammou - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Faslı oyuncu Yacine Bammou`yu kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattı. Fransa 2. Lig ekibi Caen`den kiralanan 27 yaşındaki forvet Yacine Bammou ile sözleşme imzalandı. Fas`lı futbolcu geçen sezon 21 maçta 4 gol kaydetmişti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Faslı oyuncu Yacine Bammou`yu kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattı. Fransa 2. Lig ekibi Caen`den kiralanan 27 yaşındaki forvet Yacine Bammou ile sözleşme imzalandı. Fas`lı futbolcu geçen sezon 21 maçta 4 gol kaydetmişti.
Junior Morais - Gazişehir Gaziantep
Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Temmuz 1986 yılında Brezilya`nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, 2011 yılında Portekiz ligi takımlarından Freamunde`ye transfer oldu. Sırasıyla Astra Giurgiu ve FCSB takımlarında forma giyen Morais, kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıktı, bu sürede 14 gol atıp, 38 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi`nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Temmuz 1986 yılında Brezilya`nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, 2011 yılında Portekiz ligi takımlarından Freamunde`ye transfer oldu. Sırasıyla Astra Giurgiu ve FCSB takımlarında forma giyen Morais, kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıktı, bu sürede 14 gol atıp, 38 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi`nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Max Kruse - Fenerbahçe
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Alman yıldız, Fenerbahçe`de 10 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Alman yıldız, Fenerbahçe`de 10 numaralı formayı giyecek.
Muammer Yıldırım - Sivasspor
Sivasspor, Kayserispor`dan kaleci Muammer Yıldırım`ı transfer etti. 14 Eylül 1990`da Diyarbakır`da dünyaya gelen Muammer Yıldırım futbola Türk Telekomspor alt yapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki sporcu 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.
Sivasspor, Kayserispor`dan kaleci Muammer Yıldırım`ı transfer etti. 14 Eylül 1990`da Diyarbakır`da dünyaya gelen Muammer Yıldırım futbola Türk Telekomspor alt yapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki sporcu 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.
Muhammet Demir - Başakşehir
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig`de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor`da geçiren Muhammet Demir`i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor`da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig`de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor`da geçiren Muhammet Demir`i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor`da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı.
Mats Seuntjens - Gençlerbirliği
Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı. 27 yaşında orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı oyuncu ile kulübümüz iki yıllık sözleşme imzaladı. NAC Breda altyapısında yetişen futbolcu, Hollanda’nın en üst ligi Eredivisie’de forma giydiği takımlara 15 gol 15 asistlik katkıda bulundu
Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı. 27 yaşında orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı oyuncu ile kulübümüz iki yıllık sözleşme imzaladı. NAC Breda altyapısında yetişen futbolcu, Hollanda’nın en üst ligi Eredivisie’de forma giydiği takımlara 15 gol 15 asistlik katkıda bulundu
John Obi Mikel - Trabzonspor
Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı`nın kaptanı John Mikel Obi ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek. 32 yaşındaki orta alan oyuncusu geçen sezon İngiltere`nin Middlesbrough takımında forma giyiyordu.
Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı`nın kaptanı John Mikel Obi ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek. 32 yaşındaki orta alan oyuncusu geçen sezon İngiltere`nin Middlesbrough takımında forma giyiyordu.
Veli Çetin - Göztepe
Göztepe, Menemenspor`da forma giyen 25 yaşındaki stoper Veli Çetin ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, Beşiktaş altyapısında forma giydikten sonra 2013 yılında Menemenspor ile profesyonel futbol hayatına başladı. 6 sezondur İzmir ekibinin formasını terleten Veli, burada 201 maça çıktı ve 26 kez rakip fileleri havalandırdı.
Göztepe, Menemenspor`da forma giyen 25 yaşındaki stoper Veli Çetin ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, Beşiktaş altyapısında forma giydikten sonra 2013 yılında Menemenspor ile profesyonel futbol hayatına başladı. 6 sezondur İzmir ekibinin formasını terleten Veli, burada 201 maça çıktı ve 26 kez rakip fileleri havalandırdı.
Aaron Appindangoye - Demir Grup Sivasspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bir transfer daha yaptı. Yiğido, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye`yi kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 34 maçta görev almıştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bir transfer daha yaptı. Yiğido, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye`yi kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 34 maçta görev almıştı.
Pierre-Yves Polomat - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa`nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat`ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene`de geçirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa`nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat`ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene`de geçirdi.
Fredrik Gulbrandsen - Başakşehir
Norveç Milli Takımı’nda da zaman zaman şans bulan Gulbrandsen, ülkesinde Lillestrom ve Molde’de oynadıktan sonra 2016’da Red Bull Salzburg’a transfer oldu, bir sene sonra şirketin bir diğer takımı New York Red Bulls’a kiralandı. Bonservisi elinde bulunan Norveçli forvet geçen sezon 23 maçta 7 gol kaydetti. Başakşehir, Norveçli forvetle 3 yıllık anlaşma sağladı.
Norveç Milli Takımı’nda da zaman zaman şans bulan Gulbrandsen, ülkesinde Lillestrom ve Molde’de oynadıktan sonra 2016’da Red Bull Salzburg’a transfer oldu, bir sene sonra şirketin bir diğer takımı New York Red Bulls’a kiralandı. Bonservisi elinde bulunan Norveçli forvet geçen sezon 23 maçta 7 gol kaydetti. Başakşehir, Norveçli forvetle 3 yıllık anlaşma sağladı.
Karim Hafez - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez`i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla`da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası`nda toplam 18 maçta forma giydi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez`i satın alma opsiyonuyla 1 sezon daha kiraladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla`da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası`nda toplam 18 maçta forma giydi.
Murat Paluli - Göztepe
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor`dan Murat Paluli`yi transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Altyapıda Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir`de oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor`da profesyonel olan 24 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formaları da giydi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor`dan Murat Paluli`yi transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Altyapıda Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir`de oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor`da profesyonel olan 24 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formaları da giydi.
Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz - Trabzonspor
Trabzonspor, Altınordu forması giyen 2002 doğumlu forvet Salih Kavrazlı ve 2001 doğumlu stoper Atakan Gündüz`ü 600 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında transfer etti. Bordo mavililer, 3 yıllık sözleşme imzalanan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı yıllık 120 bin TL garanti ücret alacağını KAP`a bildirdi.
Trabzonspor, Altınordu forması giyen 2002 doğumlu forvet Salih Kavrazlı ve 2001 doğumlu stoper Atakan Gündüz`ü 600 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında transfer etti. Bordo mavililer, 3 yıllık sözleşme imzalanan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı yıllık 120 bin TL garanti ücret alacağını KAP`a bildirdi.
Fıratcan Üzüm - Trabzonspor
Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor`da forma giyen Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ`den Borsa İstanbul`a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 15 lig maçında görev yapmış ve 1 gol kaydetmişti.
Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor`da forma giyen Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ`den Borsa İstanbul`a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 15 lig maçında görev yapmış ve 1 gol kaydetmişti.
Cristian Sapunaru - Yukatel Denizlispor
Spor Toto Süper Lig`in yeni temsilcisi Denizlispor, dış transferde ilk imzayı Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian Sapunaru`ya attırdı. Haluk Ulusoy Tesisleri`nde düzenlenen törenle 35 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına yeşil-siyahlılara imza attı.
Spor Toto Süper Lig`in yeni temsilcisi Denizlispor, dış transferde ilk imzayı Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian Sapunaru`ya attırdı. Haluk Ulusoy Tesisleri`nde düzenlenen törenle 35 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına yeşil-siyahlılara imza attı.
Murat Sağlam - Fenerbahçe
Wolfsburg II takımından gelen 21 yaşındaki Murat Sağlam için Fenerbahçe bir bonservis ödemedi. Murat Sağlam, 10 Nisan 1998`de Hameln`de doğdu. Murat Sağlam, futbola 2014 yılında Hameln-Land`da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat Sağlam, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. 1.75 boyunda olan Sağlam, orta saha ve forvet arkasında oynayabiliyor.
Wolfsburg II takımından gelen 21 yaşındaki Murat Sağlam için Fenerbahçe bir bonservis ödemedi. Murat Sağlam, 10 Nisan 1998`de Hameln`de doğdu. Murat Sağlam, futbola 2014 yılında Hameln-Land`da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat Sağlam, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. 1.75 boyunda olan Sağlam, orta saha ve forvet arkasında oynayabiliyor.
Aziz Behich - Başakşehir
Medipol Başakşehir, Türkiye`de daha önce Bursaspor`da oynayan Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başında Bursaspor`dan PSV`nin yolunu tutan Avustralyalı futbolcunun, forma giyemediği için mutsuz olduğu ifade etmişti. Geçen yaz transfer döneminde PSV Eındhoven`a transfer olan Aziz Behich, takımıyla sadece 6 maça çıktı.
Medipol Başakşehir, Türkiye`de daha önce Bursaspor`da oynayan Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başında Bursaspor`dan PSV`nin yolunu tutan Avustralyalı futbolcunun, forma giyemediği için mutsuz olduğu ifade etmişti. Geçen yaz transfer döneminde PSV Eındhoven`a transfer olan Aziz Behich, takımıyla sadece 6 maça çıktı.